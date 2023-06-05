В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан поделился редкими моментами, связанными с его 7-летней дочерью Софией, которую он воспитывает вместе с предпринимательницей Алиной Харечко.

В одной из опубликованных фотографий Андре Тан показал спящую Софию, прижавшую нос к подушке. Он также поделился фотографией, на которой читает дочери сказку перед сном, подметив важность таких моментов в современном обществе.

В трогательном посте Андре Тан выразил свою любовь и восхищение дочерью, отметив, что время пролетело незаметно и что для него она по-прежнему остается маленькой девочкой, за каждым шагом которой он следит с увлечением.

Модельер отметил, что он наслаждается моментами, когда София спокойно засыпает, дышит сладко своим носиком и обнимает его ножками. Он признался, что в такие моменты кажется, что все проблемы исчезают, а весь мир становится таким же чистым и нежным, как его дочь. Андре Тан также выразил благодарность Софии за то, что она есть в его жизни и дарит ему возможность испытывать радости отцовства.

«Мой самый драгоценный дар от судьбы. Кажется, что совсем недавно я держал тебя на руках, крошечной и восхитительной, и радовался твоим первым шагам. А теперь ты уже почти 8 лет... Но для меня ничего не изменилось - ты все такая же маленькая девочка, и я все еще восхищаюсь каждым твоим шагом» - написал Андре Тан.

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