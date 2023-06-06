Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой уже не раз попадали под критику из-за своего поведения. Репяхова устраивала публичные разборки с экс-женой Павлика, заявляла о возможном разводе, а также віставляла "роскошную жизнь" напоказ.
Недавно пара похвалилась пропуском для проезда по закрітому Южному мосту в Киеве и біла жестко раскритикована. После этого Репяхова заявила о зависти, злости многих людей в адрес ее семьи и завершила тем, что она просто пошутила, но шутка была неудачной.
В этот раз Репяхова постаралась привлечь внимание к себе после скандала сменой стиля и заявила, что в этот раз увидели ее душу.
«Сколько труда внутреннего и внешнего стоит за этими кадрами!; Да, очень хорошая фотография. Профи; Красиво, нежно, очень женственно!; Держись девушка. Ты сильная; Вы в этой фотосессии похожи на балерину; Очень подходит вам такой образ! Утонченная!!» - пишут в сети.
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Ранее Репяхова поделилась проблемами Виктора Павлика, у того начались проблемы со здоровьем.
«Мужу надо будет делать ударно-волновую терапию, но при неэффективности – операция. Проблема с костью и мышцами. Где-то была травма лет пять назад или больше. Сказали, что ситуация непростая» - заявила Репяхова.
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Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.
Как писала Politeka, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.
Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.