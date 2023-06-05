Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от экс-жены, во время свадебных гуляний успел впечатлить украинцев.
Как известно, Мурат, турецкий бизнесмен с турецким гражданством, принял решение остаться в Украине во время разгара полномасштабной войны и активно вложился в развитие своего бизнеса здесь.
3 июня он сочетался в браке с киевской визажисткой по имени Лилия, а свадьба влюбленных прошла в Конча-Заспе.
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Возможно, самым впечатляющим моментом на их свадьбе стал тост Мурата, в котором он открыто выразил свою глубокую привязанность к Украине. «Мы любим Украину и будем продолжать это делать. Мы может быть говорим на русском языке, но наше сердце принадлежит Украине», - поделился бывший муж Ани Лорак.
Причем экс-муж Лорак также продемонстрировал свою решимость и отвагу в борьбе за свободу Украины.
Он поделился фотографией на своей странице в Instagram, на которой можно увидеть боеприпасы с надписью «Мурат Налчаджиоглу, за Украину». Этот жест является его личным вкладом в инициативу Укроборонпрома, где музыканты, военные и общественные деятели оставляют послания своим врагам на новых боеприпасах.
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