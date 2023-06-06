"Новый канал" объявил нового ведущего на шоу "Хто зверху?", где все еще остается Леся Никитюк. Об этом телекан объявил в своем Инстаграм. Как оказалось, им будет Богдан Шелудяк, звезда "Київ вдень і вночі", "Любов і блогери". Руководительница проекта Анна Вовк рассказала о выборе кандидата.
"Одно из главных условий: новый капитан должен быть кардинально другим. Хотелось максимально избежать сравнения с предшественником. Подразумевается и внешне, и по характеру. Понятно ведь, что при тракте ведущего всегда есть базовые вещи. К примеру, «химия» между Лесей Никитюк и новым оппонентом. Хотелось, чтобы между ними чувствовался азарт противостояния. Также мы обращали внимание на чувство юмора, харизма, умение импровизировать, лидерские качества. И, конечно, внешность! Удачную смесь всех критериев мы заметили у одного мужчины. Поэтому выбрали именно его", - заявила руководительница.
Украины начали активно комментировать выбор нового кандидата Инстаграм телеканала:
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"Если бы не разочароваться",
"Богдан? Очень неожиданно, я думала будет Мищеряков",
"Блин, ну нет",
"Ну конечно не в восторге от выбора ведущего но ничего плохого не имею против Богдана, возможно он будет классным ведущим, дорогу молодым",
"Серьезно????? Никого лучшего не нашли?",
"Бедняков бы лучше вписался в эту роль",
"Минус классное шоу. У меня все",
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