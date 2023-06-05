Леся Никитюк призналась, что причиной всего стала ее собственная оплошность, пишет Politeka.net.
Появившись перед камерой в полотенце, Леся Никитюк пожаловалась, что у нее сегодня первый съемочный день, а она не в форме.
«Доброе утро, если оно доброе… Сегодня первый съемочный день «Кто сверху?». И пока новый ведущий уже, наверное, качает пресс, а лучше бы он его зарабатывал… Я вчера на ночь заказала себе из тайского ресторана под тай, а там еще писали «острое или неострое». Конечно, взяла острое. И надо мне так затечь с утра. Лицо в два раза больше. Это жесть», - рассказала о неприятностях Леся Никитюк.
Со своей проблемой Никитюк решила бороться с помощью косметических патчей под глаза.
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"Сама наделала себе беды", - отметила Леся Никитюк.
Ранее Никитюк сообщила, что изменила прическу и цвет волос.
«К новому сезону Кто сверху? готова», - написала Никитюк на своей странице в Инстаграм.
Добавим, ранее в Сети вновь начались дискуссии по поводу Леси Никитюк в роли "Холостячки" в новом сезоне реалити-шоу "Холостячка".
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