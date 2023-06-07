Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил певицу-запроданку Таисию Повалий званием "чмоня недели".

"У этой женщины врожденный талант зашквариваться. Не так давно Тая опубликовала слезливый пост, в котором рассказала, что имела честь выступить с мальчиком с Донбасса, их трогательный дуэт погрузил ее в воспоминания времен Революции Достоинства. Она вспомнила, как ей было страшно в 13-м году, мол, у нее в голове до сих пор не укладываются эти события, когда погибали невинные люди на Майдане, ее знакомые убегали из Киева, а в Одессе, на минуточку, живьем сжигали людей, а в центре Луганска, кстати, летал истребитель - это все писала Тая", - рассказал Слава Демин.

Таисия Повалий заявила, что счастье и покой нашла только на россии, но Слава Демин указал, что на самом деле у запроданки там не все так хорошо.

"Поклонница путина так и не смогла построить в Москве успешную карьеру, чем имела в родной Украине 15 лет назад. Сейчас Тая бегает вместе с мужем Игорем Лихутой и мамой из одной арендованной квартиры на другую, поскольку позволить себе купить жилье в параше не может. Ну, возможно, эти все высказывания для того, чтобы наконец получить квартиру", - добавил Демин.

Слава Демин рассказал, что у сына Повалий тоже неоднозначная позиция. Денис называет себя украинским беженцем в Испании, где живет на даче родителей, и повторяет пропагандистские нарративы, что российское вторжение было искусственно спровоцировано из-за разделения украинцев по языковому принципу, а также из-за Майдана и из-за срыва георгиевской ленты.

"Кстати, войну Дениска называет специальной военной операцией и признается, что с 23 на 24 февраля выступал на первом пропагандистском. Повалий говорит, может бы и не вышел на сцену в тот вечер, но он должен выступать с авторской песней, которую ему ну очень хотелось спеть. И в завершение, как-то Денис написал у себя на странице очень циничные слова, мол, "нужен мир, друзья, а не смерть врагам". Ну, видно, яблоко от яблони далеко не упало, при этом что яблоко, что яблоня червивые", — отметил Слава Демин.

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Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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