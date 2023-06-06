Так, митрополит Белоцерковский, представитель Православной церкви Украины Евстратий Заря отметил, что это произошло 6 июня в 6 часов утра, пишет Politeka.net.
«Думаете, они случайно взорвали Каховскую дамбу именно 6.06 в 6 часов? Антихристовая сущность российской империи зла так и прет из нее», - отметил Евстратий Заря.
Напомним, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
В Сети уже ходят кадры подтопленных населенных пунктов. Согласно официальной информации, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались около 16 тысяч человек.
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Идет эвакуация. В Укрзализныце сообщили, что УЗ помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда», - говорится в сообщении «Укрзализныци».
Свое заявление в связи с подрывом Каховской ГЭС сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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Населенные пункты быстро уходят под воду, исчезают электроэнергия и газ.
Объявлена масштабная эвакуация после подрыва Каховской ГЭС.