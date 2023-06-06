В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" возмутился из-за циничного заявления ООН после того, как российские преступники разрушили Каховскую ГЭС. Тысячи жизней оказались под угрозой, затоплены уже многие дома, однако в ООН решили отметить день русского языка.

«ООН теперь террористическая организация? Полностью дискредитированная организация, которая НИЧЕГО не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины!

В день, когда одна из крупнейших электростанций в Украине — взорвана РОССИЕЙ. Когда большое количество домов человеческих — ЗАТОПЛЕНО. Когда рашисты повлекли за собой одну из крупнейших экологических катастроф за последнее время, ООН постится.

Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем?» - гневно высказался Эктор под постом.

В сети украинцы также не стали сдерживать эмоций после серьезного преступления российских оккупантов и очередного бездействия ООН:

«Бесполезная организация, годами сидящая на мировых дотациях; Это что блин новый анекдот; Даже уже больше не удивляет, но еще оставалась хоть какая-то надежда… но, таки не!!..; эта организация полностью прогнила. Фу. Позор

Не понимаю, зачем вообще эта организация, если она на самом деле ничего не решает; Украина сама за себя, на нас всем безразлично ... мы к сожалению никому не нужны ... Уже нет сил».

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.