На своей странице в Instagram Катя Осадча возмутилась, как и многие ее коллеги, ужасными событиями последних дней. После подрыва Каховской дамбы началась настоящая катастрофа, люди могут потерять свои дома, часть из них затоплена. Многих просят эвакуироваться и спасать животных.

«Это еще одно страшное сообщение для всех людей мира! Российская армия ночью взорвала Каховскую ГЭС! Еще одно ужасное преступление! Очередной террористический акт, совершенный Россией.

Вода прибывает быстро, за сутки будет затоплено около 80 населенных пунктов. 16 000 жителей находятся в опасности. Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира» - высказалась Осадчая.

В сети принялись выражать свои эмоции под постом Осадчей с тяжелыми новостями:

«Россия-дно... Не прощать, никогда, никому, ни одному потомку... Виноваты все!; Ублюдки рашистские!!! Существа не способны думать и отвечать за свои поступки, а главное последствия!; Они уничтожают Мир, террористы;

Нет слов! Чтобы этим тварям это вернулось в 100 раз!; Хуже всего, что нет связи на левом берегу, чтобы сообщить родным; Остановитесь, уроды!!! Все вам вернется! Закон бумеранга никто не отменял!».

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.