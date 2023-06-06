Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, не так часто рассказывает о семье и старается делиться позитивной иформацией. Однако в этот раз артистка с болью сообщила о трагедии в их семье.

Денисенко поделилась трагической новостью о смерти свекра, Григория Афанасьевича Фединчика, отца ее мужа, актера Андрея Фединчика. Наталка сообщила, что они узнали о тяжелом состоянии свекра после праздника Пасхи.

Актриса выразила свое сожаление по поводу этой большой потери для их семьи и подчеркнула, что жить, зная, что близкий человек умирает, очень трудно. Она выразила свои соболезнования мужу и его семье, а также пожелала ушедшему свекру покой.

Наталка Денисенко отметила, что ее свекр всегда был для нее опорой и близким родственником, и его поддержка и советы были очень важны. Она описала его как светлого, жизнерадостного и позитивного человека. Актриса поделилась, что ей будет очень не хватать его присутствия и что его уход является огромной утратой для всех.

"Хочу, чтобы он остался в памяти, таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Человек, который меня поддерживал и утешал, мужчина которого будет очень не хватать! Огромная потеря для нас… Мы будем очень скучать! Почивай с миром" - написала Денисенко.

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