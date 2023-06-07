Доктор Евгений Комаровский решил выпустить ролик об артериальном давлении. Специалист опубликовал его в своем блоге Инстаграм, где рассказал, как снизить давление без лекарств.
"Ребят, обращаю внимание, что по современным представлениям любое артериальное давление, выше 120/80 - это уже гипертоническая болезнь. Другой вопрос в том, что если оно между 120 и 130, то это гипертоническая болезнь первой степени, которая не обязательно должна лечиться лекарствами, но это уже реальный повод изменить образ жизни. А что это такое: это спорт, это диета, плюс похудеть бы надо, это надо уменьшить количество соли в рационе. Это надо поменьше пить и очень важно бросить курить. Вот, делайте правильные выводы до того, как вам понадобится куча таблеток", - рассказал доктор Евгений Комаровский.
Также доктор Комаровский решил уточнить некоторые моменты. Все из-за того, что некоторые ресурсы не считают давление в 130 гипертонической болезнью.
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"P.S. Уточнение, поскольку могу люди придираться. Любое давление выше 120 - это ненормально, но многие, некоторые ресурсы считают, что гипертоническая болезнь первой степени - это 130-140, а 120-130 - это повышенное, это просто артериальное давление. Тем не менее есть люди, которые считают, что 120-140 - это уже гипертоническая болезнь первой степени", - добавил доктор Комаровский.
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