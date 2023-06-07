Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала о своих творческих буднях, поделилась сложной историей в Инстаграм.

Злата Огневич до сих пор не может забыть страшные события, связанные с началом полномасштабной войны в Украине. Во время своей прогулки по Киеву, она решила показать место, которое всегда вызывает у нее тревогу. В своих историях в Instagram она вспомнила, как в начале войны украинские военные застрелили российского диверсанта прямо позади нее.

Она помнит, как в первые дни полномасштабного вторжения человек был расстрелян прямо за ее спиной. Зная, что это был российский диверсант, Злата лежала на земле, прячась, и боялась, что пули попадут в нее.

После всех страданий, которые пережили украинцы, Злата Огневич считает, что невозможно простить россиян и идти на какие-либо уступки.

"Место, которое меня постоянно триггерит. Вот здесь в первые дни полномасштабного вторжения за моей спиной расстреливали человека. Я так понимаю, что ДРГшника, а я лежала вот здесь на земле, спрятавшись, и думала о том, чтобы пули не попали в меня", – поделилась Огневич.

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