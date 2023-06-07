NAVKA выразила глубокую тревогу и обеспокоенность, рассказав о том, как вода из водохранилища неуклонно захлестывает побережье.

NAVKA, украинская певица, рассказала своим поклонникам о страшной трагедии, связанной с взрывом Каховской ГЭС, и поделилась ужасающими подробностями происходящего.

Оказалось, что ее супруг, служащий в Вооруженных Силах Украины, находится прямо в эпицентре событий. NAVKA опубликовала видео, снятое батальоном своего мужа в Херсонской области, где сейчас проходит эвакуация.

Она выразила свою глубокую тревогу и обеспокоенность, рассказав о том, как вода из водохранилища неуклонно захлестывает побережье и уничтожает все на своем пути.

NAVKA подчеркнула, что эта трагедия имеет огромные последствия для сотен тысяч людей, которые навсегда потеряли свои дома, детство, воспоминания о радостных моментах, таких как вкус яблок из сада бабушки. Она отметила, что утрачена личная история, которую можно было прикоснуться, почувствовать и пережить, и теперь эти истории останутся только в головах людей, в книгах и песнях.

"Это видео снято с позиций подразделения моего мужа... Кстати, это его родная земля...", - написала NAVKA.

Исполнительница выразила надежду на успешную эвакуацию всех людей и пожелала, чтобы никто не столкнулся с опасностью, такой как минные поля, которыми усеяны сотни гектаров украинской земли и дороги, когда они бежали в ноябре 2022 года.

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