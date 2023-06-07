Известная певица Надя Дорофеева, которая продолжает жить и работать в Киеве, высказаалсь в социальной сети о последнем ужасном событии. После подрыва оккупантами Каховской ГЭС тысячи людей и животных оказались в водной ловушке.
«Это же насколько нужно захлебываться от желания уничтожить Украину и украинцев, насколько нужно быть омраченным властью и насколько нужно быть безумным, чтобы устроить это.
Это техногенная катастрофа, спрогнозировать пик затопления пока невозможно. Сейчас около 80 населенных пунктов Херсона в зоне потенциального затопления. Большинство – временно оккупированы.
Через подрыв Каховской ГЭС в реку Днепр попали не менее 150 т машинного масла и может попасть еще более 300 т. Полностью затоплен зоопарк «Сказочная дубрава» - животных пытались сохранить в оккупации, теперь его больше не существует
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Высокая минная опасность - в воде наблюдается перемещение боеприпасов. Подрыв россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу для экологии юга Украины и временно оккупированного Крым» - поделилась основными новостями Дорофеева.
В сети под постом Дорофеевой принялись делиться мнением:
«Моя ненависть только закрепилась. Я еще никогда так не желал смерти всему народу; Меня просто начинает тошнить от комментариев рашистов, я надеюсь когда-нибудь в ваших кастрюлях приживется информация о том, что в мире происходит;
Словами не передать как ненавижу Россию; Россияне – гнилая нация, способная лишь уничтожать и переполненная злорадством; А крым им нужен был с точки военной, а люди им вообще не нужны».
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