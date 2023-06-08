Доктор Евгений Комаровский поделился информацией, как распознать инсульт до его наступления. Специалист поделился знанием в своем Инстаграм, где делится полезными советами.

Как отмечает доктор Комаровский, у себя можно заметить следующие симптомы: двоение в глазах или нечеткое зрение, тошнота и рвота, внезапное онемение конечности (пальца, ступни, ноги, руки, часть лица или тела), неожиданная потеря контроля (человек не может понять, где находится, не может внятно говорить).

А у других людей можно увидеть следующие симптомы: человек не способен улыбнуться, поднять руки, сказать любое простое предложение, а также высунуть язык без искривления, сообщил доктор Комаровский.

Украинцы поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии доктору Комаровскому:

"Что нужно сделать в такой ситуации?",

"Да симптомы как у мигрени с аурой точки в точь, может есть какие-то особенности, на которые стоит обратить внимание?",

"Ещё может быть наоборот не рвота, а отсутствие рвотного рефлекса. И вообще отсутствие любого врожденного рефлекса",

"Это действительно полезная информация. Ибо 13 лет назад при отсутствии широкого потребления интернета как такового наша семья не заметила первых признаков инсульта у отца - перекошенного рта, было ощущение, что он насмехается и мы потеряли три важных дня, чтобы оказать вовремя помощь. В больницу уже обратились, когда он упал на пол".

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