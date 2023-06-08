На своей странице в Instagram Катя Осадча, которая после начала полномасштабной войны отошла от развлекательного контента и теперь занимается социальными проблемами, в том числе поиском пропавших, прокомментировала трагические последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"В моторных лодках выключают моторы, чтобы не цеплялись за тела" - то, что происходит в зоне затопления на оккупированных территориях, не укладывается в голове. Тем временем Международный комитет Красного Креста бездействует!!! Олешки, Голая Пристань и еще десятки населенных пунктов !!! Люди заблокированы в домах, люди тонут заживо!!!", — пишет Екатерина Осадчая.

Катя Осадчая записала эмоциональное видеообращение, в котором призвала к действиям представителей МККХ, который до сих пор никак не прокомментировал трагелию и не занимается спасением пострадавших.

"Международный комитет красного креста имеет доступ к двум сторонам "конфликта" до сих пор не проявил инициативы по спасению украинцев на оккупированной территории! Это то, для чего была создана организация, для чего писались Женевские конвенции, для защиты гражданского населения!!! Бездействие = убийство!!!!!!! Я призываю помочь украинцам в оккупации, немедленно выехать на место трагедии и призвать россию эвакуировать людей!", - подчеркнула Осадчая.

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.