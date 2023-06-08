Арсен Мирзоян во время полномасштабной войны остается в Украине, много выступает для военных, регулярно собирает средства и доставляет украинским защитникам дроны, автомобили, тепловизоры и другую необходимую технику. Жена артиста, певица Тоня Матвиенко вместе с дочкой Ниной долгое время находилась в Великобритании, но сейчас наконец-то приехала на Родину.

В этот раз на своей странице в Instagram Арсен Мирзоян показал, как вместе с Тоней Матвиенко приехал поддержать находящихся на лечении украинских защитников.

"Музыкальная пауза", - написал Арсен Мирзоян под кадрами, на которых Тоня Матвиенко выступила перед ранеными бойцами и сделала с ними фото на память.

Поклонники в комментариях поддержали звездную семью Мирзояна-Матвиенко: "Вы очень классные, радуете украинцев повсюду 👏".

Накануне Арсен Мирзоян откровенно рассказал о своих доходах во время войны. Так, у артиста до сих пор есть корпоративы, которые сейчас чаще носят характер квартирников. Эти выступления приносят певцу 2-3 тысячи долларов в месяц. Сейчас, когда Тоня Матвиенко и их дочь Нина вернулись в Украину, семья живет в большом доме, а вместе с ними и звездная теща Мирзояна Нина Матвиенко.

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Напомним, жена Мирзояна Матвиенко воссоединилась с мужем, кадры семейной идиллии.

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