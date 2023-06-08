В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук эмоционально прокомментировала последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Каждый день - сплошная боль. 470 день подряд мы просыпаемся не под звуки птиц за окном, а от звуков сирен. Каждый день ты слышишь в новостях "угроза ракетного обстрела". 🤬 А тут еще в ночь на 6 июня произошел подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, которая уже полтора года оккупирована российскими войсками, что таким образом РФ совершила масштабную экологическую и техногенную катастрофу и попыталась остановить контрнаступление ВСУ. 🙈🥲🙏🏻Затопленный зоопарк. Затопленные города. Затоплены дома, люди, дети", - пишет Анна Саливанчук.

Саливанчук возмутилась тому, что о трагедии молчат ООН, Международный комитет Красного Креста, ЕС, экоактивистка Грета Тунберг, а Илон Маск продвигает нарратив "не все так однозначно".

"Каждый день - это боль за своих детей, которые видят своими глазами все ужасы, происходящие в нашей стране. Боль за наших героев, которые достойно защищают нашу землю, отдавая собственную жизнь. Боль за матерей, которые уже никогда не услышат голос сына, со словами "мама, мы победили". Боль за тех, кто до сих пор подвергается обстрелам вражеских ракет. Боль за всех украинцев, которых коснулась злосчастная война в нашей стране. Боль за нашу прекрасную Украину", — добавила Анна Саливанчук .

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