Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к украинцам после трагедии на Каховской ГЭС. Звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм, показав, как себя чувствует.

"Пришла с работы... Наконец-то можно поплакать. Чёрт, от этого ужаса. Это не печаль. Это просто ужас. Террористы, чёрт их побери", - написала Леся Никитюк в своей публикации и добавила фото, где позирует с заплаканными глазами.

После этого звезда также опубликовала картинку с енотом в воде и красноречивым плакатом в его руках.

"Преступление не смыть водой", - написала Леся Никитюк в подписи.

Украинцы поставили более десяти тысяч лайков и написали комментарии в публикации Леси Никитюк:

"Когда в Турции произошло землетрясение, все страны мира направили бригады с техникой на помощь и даже Украина направила не смотря на свое тяжелое положение... Когда нас постигло горе и нам нужна помощь в эвакуации людей, все закрыли глаза и делают вид, что ничего не происходит. Создается такое впечатление, что нас не считают людьми. Когда в Турции вытаскивали из-под завалов человека все так радовались, а наши люди тонут всем просто безразлично. Меня этот мир с каждым днем удивляет все больше и больше",

"Украина устоит!!! А черти лаптеногие исчезнут с земли...",

"Леся красавица. Украина все-равно победит! Все будет хорошо!".

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