Телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам после трагедии на Каховской ГЭС. Звезда опубликовала новый сторис Инстаграм, где поделилась своими эмоциями.

"Что делать? Я второй день думаю, что меня тоже затапливает всеохватывающий ужас, отчаяние и бешенство. И понимание, что не существует края издевательств над нами. Так не было раньше, я же шкафчик, который держится нон-стоп столько времени... Я пытаюсь все время что-то делать, не останавливаться. Это спасает... Пока", - написала Катя Осадчая.

"Просто найдите точку приложения личных сил (волонтерские проекты, фонды, социальные службы, религиозные организации, личные знакомства и так далее) и работайте по немногу на этом участке. Если каждый будет иметь такой участок, то этого будет более чем достаточно. Это лучшая и самая действенная сублимация агрессии и личного бессилия в этой тупорылой ситуации", - подытожила Катя Осадчая.

А до этого Катя Осадчая обратилась к Международному Комитету Красного Креста. Все потому, что организация бездействует.

"Олешки, Голая пристань и еще десятки населённых пунктов!!! Люди заблокированы в домах, люди тонут за живо!!! Международный комитет красного креста имеет доступ к двум сторонам «конфликта» до сих пор не проявил инициативы по спасению украинцев на оккупированной территории!", - заявила Катя Осадчая.

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