На своей странице в Instagram Катя Осадча возмутилась потому, что на шестнадцатом месяце войны у нас закрыты бомбоубежища, а главным виновником в трагедии делают охранника.

"В наше время главное быстро найти виновного, спасти задницы чиновников разных рангов и тихо закопать новость и дело под тонной других неутешительных новостей (уверена, ждут новых прилетов, чтобы эти быстро забыли). Внимание!!!! Кто охраннику сказал закрывать бомбоубежище в принципе, это же не его личная прихоть", — пишет Екатерина Осадчая.

Ведущая, как и большинство украинцев, не понимает, почему те, кто дал распоряжение и кто не проконтролировал, чтобы убежище было открыто, будут под домашним арестом, а охранник — в СИЗО.

"Я никого не выгораживаю, но все должны быть наказаны, все органы власти, так халатно относившиеся к безопасности. Я пересмотрела все видео с места событий в Деснянском районе, все интервью со свидетелями и все, как один говорят, что жаловались неоднократно! А в момент когда прилетела ракета и уже погибли люди, других людей не пустили в бомбоубежище в школе рядом, ведь охранник позвонил директору и та сказала, чтобы все сидели в коридоре на первом этаже...", — добавила Катя Осадча.

Ведущая рассказала, что сейчас есть сотни видео из разных уголков Киева и других городов, где закрытые на замки бомбоубежища, люди во время тревоги бьют кулаками во входные двери метрополитена.

"Меня берет страшная злость и ярость за эту несправедливость и за эту страшную халатность!! Сотни чиновников, которые типа работают, выделенные средства на убежища (1,2 миллиарда гривен на 2023 год, это по 300 тысяч на хранилище) ииииии????? Где эти деньги, да, капитальный ремонт не сделаешь, но можно поставить стулья и убрать? Я считаю, что ответственность за этот ужас должны брать чиновники на всех уровнях, а не только охранник", — подчеркнула Екатерина Осадчая.

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