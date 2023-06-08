Украинская танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как выглядела в детстве и своего покойного отца. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится всем интересным. На кадрах можно увидеть отца и маленькую Илону Гвоздеву из "Танців з зірками".

"Уже 9 лет как вас с нами нет, но я точно знаю, что вы созерцаете нас с небес и всегда рядом. Вы теперь наши ангелы-хранители и в моем сердце вы всегда живы! Люблю безгранично. Папа, твои внуки так похожи на тебя, они также сильны и несокрушимы как и ты, ловкие и очень энергичные! Ты так мечтал стать дедушкой, но не успел. Да я знаю, что ты будешь всегда их оберегать с небес! Дорогой мой братик, мой Русланчик, мне так сильно не хватает брата, который всегда меня защищал! Ты так рано ушел от нас и я так и не успела сказать тебе, как сильно люблю тебя и как сильно скучаю! Надеюсь, ты там вместе с отцом обрели покой и живете в мире!", - написала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации Илоны Гвоздевой из "Танців з зірками":

"Такие тяжелые потери, очень жаль, что пришлось так рано потерять папу и брата, поэтому вы наверное так сильна",

"Светлая память",

"Как я понимаю, сочувствую".

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