Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился кадрами из Херсонщины. Звезда решил вспомнить, как туда ездил еще до войны, комментируя взрыв Каховской ГЭС в своем Инстаграм.

"Я два дня был в отчаянии. Снова ярость, ужас и офигевание. Это мы выложили 9 декабря 21-го года. Я помню, как был впечатлен этим бизнесом, людьми, с которыми я познакомился. Поэтому в первые минуты трагедии начал донатить, потом с Алексеем Дурневым мы закинули на 59-ю бригаду еще 100 тысяч (которая сейчас на востоке бьется с врагом) на резину и разные штуки, о которых нельзя говорить", - подписал кадры экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

"Я впечатлен каждым украинцем, которые объединились за доли секунд и сразу делают все, чтобы помочь. И в который раз раз удивлен реакцией мира. Как сказал Назар "Твое горе - только твое горе". Это мое горе, это наше. Продолжаем делать все что можем", - продолжил экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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