Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" поделилась кадрами из Херсона, где сейчас затапливает город.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала, что происходит в Херсоне. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. На видео можно оценить масштабы бедствия в городе после подрыва Каховской ГЭС.

"Люди пытаются спастись после того, как их дома оказались под водой из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС. Тем временем они же стряпают по Херсону. Если это не терроризм, то что тогда этим словом вообще описывают? Если это не геноцид украинской нации, то что еще должно случиться, чтобы мир открыл свои глаза и начал называть вещи своими именами?", - написала Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Иванне Онуфрийчук из "Танців з зірками":

"Скот, всем сердцем ненавижу",

"Какие подонки, говорят с миром, они пришли",

"Боже, душа разрывается за этих невинных людей. Господи помоги им",

"Что же это происходит? Почему никому нет дела? Бедные люди",

"Боже останови их, немедленно они развернутся и пойдут к себе в решку и там порядок наводят! Отведи от Украины эту орду!!!".

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