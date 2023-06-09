На своей странице в Instagram Кристина Решетник эмоционально рассказала о своем состоянии на фоне ужасающих последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"С последними событиями на Херсонщине, градус уныния, озлобления, страха, отчаяния, агрессии, ненависти, вырос в геометрической прогрессии. С кем бы ни общалась эти дни, все находятся в состоянии подавленности и подавления, не совсем понимают, что будет дальше и как быть дальше. Люди находят крайних в знакомых или незнакомых, обвиняют и огрызаются…", — пишет жена Григория Решетника.

Кристина Решетник добавила, что, казалось бы, еще страшнее беды после 24 февраля 22-го уже не может быть, но мы ошибались.

"Херсон, эти фото и видео, бездействие всех международных инстанций, гарантов защиты людей и животных, просто прибило в такое состояние, что хочется выть от боли 😭", — признается Кристина Решетник.

Жена Григория Решетника также обратилась к украинцам с сильным призывом.

"Но скажу вам единственное - нельзя отчаиваться, нельзя аккумулировать и держать в себе эти деструктивные ощущения! Это - съест нас изнутри! И только вера, надежда и любовь ❤️ даст нам силы двигаться дальше, даст силы нашим военным идти вперед и победить шакалов 💪Не раскисаем!!!Держимся!И главное - помогаем, кто как и чем может, потому что украинцы - это сила! Сплоченная и непобедимая 🙏🏻👏", - подчеркнула Кристина Решетник.

Последние новости Украины:

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.