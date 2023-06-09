Евгений Кошевой из "Квартал 95" в новом интервью Славе Демину прокомментировал скандал вокруг вручения ему ордена "За заслуги" третьей степени.

Кошевой возмутился, что информацию якобы извратили и писали, что ему и его коллеге по "Квартал 95" Александру Пикалову вручили не орден "За заслуги" III степени, а дали Героя Украины.

"Никто даже не читает, что это за орден. Никто даже не читает, почему это произошло. Все посмотрели лицо Пикалова, лицо Кошевого, медаль, Герой Украины — понеслась. Никто даже не вникал туда, потому что не интересно", — заявил Евгений Кошевой.

Звезда "Квартал 95" не знает, что дает этот орден, и вообще он его до сих пор не забрал.

"Я его в глаза не видел, я видел только приказ и все. Я его в глаза не видел, у меня его физически нет. Наверное, потому что надо его забирать. Я заберу. Может, он там пусть полежит немного до лучших времен. Тремстам с чем-то там людям дали орден "За заслуги" ІІІ степени, но все говорят о Кошевом и о Пикалове. Потому что если в статье или видеоролике нет тезиса "Кошевой, Пикалов, Квартал", — х** кто будет его смотреть", – подчеркнул артист.

Евгений Кошевой добавил, что если бы надо было отказаться от ордена, отказался бы, и признался, что был готов к тому, что его будут ассоциировать с фигурой Владимира Зеленского, ведь они проработали вместе 18 лет.

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