Евгений Кошевой в новом интервью Славе Демину ответил украинцам на шквал комментариев о том, что шутки "Квартал 95" не смешные.

«А кто это говорит? Так а комментарии от кого идут? А Квартал когда, до полномасштабного вторжения или во время полномасштабного? Так я же говорю, съездите туда и посмотрите. Если не смешной — не смотрите, зачем вы свою детскую психику рушите. Ну не смотрите. Смотрите другое, смотрите политические ток-шоу. Если вы такие знатоки в политике, в юморе, идите на "Самый умный". А чего нет? У нас ее, правда, нет, поэтому идите на***", — заявил Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой также рассказал, что никогда не думал уходить из "Квартал 95" или даже просто взять паузу в работе.

"Нет, ну ты что. Я никого не хотел взять паузу в Квартале. Я считаю, что это мой долг. Если дали один раз такой шанс, его не нужно упускать, его нужно до конца крутить", - убежден Кошевой.

На вопрос Славы Демина, когда же конец, артист отшутился: "Спроси у Буданова".

"Что ты задаешь мне такой глупый вопрос? Когда будет конец, тогда все об этом узнают... Ну, можно остановиться с этим всем, но оставаться в этом направлении, в этой струе. Ты же знаешь у меня тоже была мечта до 70 лет заработать какой-то капитал и поехать в Грецию на первую линию и сидеть курить сигару, расчесывать дреды и наслаждаться сиестой", - добавил Евгений Кошевой.

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