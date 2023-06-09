Известная певица Тина Кароль поделилась не только словами поддержки с украинцами после трагедии.

В ответ на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, украинская певица Тина Кароль проявила свою реакцию на происшедшее. Через свою страницу в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила о своей поддержке и помощи жителям Херсона.

Тина Кароль и ее фонд закупили лодки, штаны-броды и жилеты, которые отправят в затронутый район.

Певица выразила свое глубокое волнение по поводу событий, произошедших в Херсоне, и подчеркнула, что сердце у нее обливается кровью от этой новости. Она отметила, что в пределах своих возможностей они морально поддерживают пострадавших, а также сейчас имеют возможность отправить необходимое снаряжение.

Кароль также выразила свою благодарность сотрудникам своего фонда, которые помогают ей в этой инициативе. В сети украинцы поделились своими переживаниями:

«Я из Херсона мой дом сначала взорвали, теперь утопили, чтобы им. Гореть им в аду; Мы все вместе с Херсоном сейчас; Трансформируем свою ярость и боль в помощь. Украинцы сильны

Поддержка, опека и реальная помощь – это то, что сегодня очень нужно бедным пострадавшим в Херсонской области и их спасателям; Горжусь нашими людьми, мы добром обязательно победим это зло».

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