В ответ на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, украинская певица Тина Кароль проявила свою реакцию на происшедшее. Через свою страницу в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила о своей поддержке и помощи жителям Херсона.
Тина Кароль и ее фонд закупили лодки, штаны-броды и жилеты, которые отправят в затронутый район.
Певица выразила свое глубокое волнение по поводу событий, произошедших в Херсоне, и подчеркнула, что сердце у нее обливается кровью от этой новости. Она отметила, что в пределах своих возможностей они морально поддерживают пострадавших, а также сейчас имеют возможность отправить необходимое снаряжение.
Кароль также выразила свою благодарность сотрудникам своего фонда, которые помогают ей в этой инициативе. В сети украинцы поделились своими переживаниями:
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«Я из Херсона мой дом сначала взорвали, теперь утопили, чтобы им. Гореть им в аду; Мы все вместе с Херсоном сейчас; Трансформируем свою ярость и боль в помощь. Украинцы сильны
Поддержка, опека и реальная помощь – это то, что сегодня очень нужно бедным пострадавшим в Херсонской области и их спасателям; Горжусь нашими людьми, мы добром обязательно победим это зло».
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