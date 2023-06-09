Певица Наталья Могилевская решила показать маленького ребенка, который поднимает моральный дух украинцам. Звезда поделилась трепетным видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Маленький оптимист. Спасибо за совет", - написала Наталья Могилевская к видео, где малыш подбадривал и просил не переживать и не плакать.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Наталье Могилевской:
"Украинские дети самые лучшие в мире",
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Шикарный ход": россияне помогут Украине освободить Крым, есть хорошие новости от Легиона "Свобода России"
Россияне ударили ракетами и дронами, вспыхнули жилые дома: "К сожалению..."
"А по Херсону пройтись слабо?: скандальная пограничница поразила позорным поведением
ВСУ включили "план Б" и ударили по оккупантам на другом направлении: как изменилась ситуация на фронте
"Дай боже тебе здоровье, солнышко, и мирного неба в родной Украине",
"Благодаря этому мальчику хочется жить!",
"Такой крутой мужчина!!! Спасибо за мотивацию!",
"Слава Украине! И будущему поколению нации",
"Привет из Азербайджана всем братьям сестрам моим Украинскую Народу желаю вам и вашей семье долгой жизни много любви крепкого здоровья",
"Очень тяжело не плакать, когда видишь детей, до невинно страдающих",
"Настоящий украинец. Мирного неба нам всем. Прорвемся".
Стоит отметить, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда оставалась в Киеве, где сидела с жителями города в метро во время бомбежек.
Последние новости Украины:
Напомним, Могилевская засветилась с Ниной Матвиенко, украинцы заволновались
А еще Politeka сообщала, что Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом
Также Politeka писала, что Могилевская удивила своими музыкальными предпочтениями