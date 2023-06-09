Певица Наталья Могилевская решила показать маленького ребенка, который поднимает моральный дух украинцам. Звезда поделилась трепетным видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Маленький оптимист. Спасибо за совет", - написала Наталья Могилевская к видео, где малыш подбадривал и просил не переживать и не плакать.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Наталье Могилевской:

"Украинские дети самые лучшие в мире",

"Дай боже тебе здоровье, солнышко, и мирного неба в родной Украине",

"Благодаря этому мальчику хочется жить!",

"Такой крутой мужчина!!! Спасибо за мотивацию!",

"Слава Украине! И будущему поколению нации",

"Привет из Азербайджана всем братьям сестрам моим Украинскую Народу желаю вам и вашей семье долгой жизни много любви крепкого здоровья",

"Очень тяжело не плакать, когда видишь детей, до невинно страдающих",

"Настоящий украинец. Мирного неба нам всем. Прорвемся".

Стоит отметить, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда оставалась в Киеве, где сидела с жителями города в метро во время бомбежек.

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