Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала, какая самая важная вещь прописана в ее райдере, поделившись в своем блоге.

Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала о своем райдере. Звезда поделилась подробностями в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Организаторы всегда удивляюсь, чего в моем райдере нет алкоголя и ничего иного для драйва или релакса", - написала кума Дзидзьо Оля Цибульская.

"Массаж, то реально моя помощь и мой релакс всегда. Я помню в начале, когда мы начали ездить с гастролями, в начале карьеры Украиной. Организаторы пересматривали мой райдер и всегда удивлялись, почему в моем райдере нет никакого алкоголя. В смысле, артистка не хочет бутылочку чего-то там хорошего. Я всегда после концерта, после того, когда устала, когда нужно восстановиться, когда нужно отремонтировать свою спину после дорог и всего, я всегда просила свою команду искать на месте массажиста. Я вам реально советую найти классные руки. Найти человека, который знает, что делает. Потому что это, во-первых, хорошее самочувствие, тактильное ощущение, которого нам всем не хватает, ибо объятия очень целебная штука и прикасания. И в принципе - это здорово и классно", - сказала кума Дзидзьо Оля Цибульская.



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