Танцовщица Алена Шоптенко из "Танцыів з зірками" рассказала, как относятся в Австрии к Украине. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Австрия, как всегда, показывает нейтралитет и транслирует "Две стороны конфликта". Украинцы собрались на митинг в Вене. Чтобы напомнить, что именно Россия виновна в катастрофе на Каховской ГЭС, как и в прошлых преступлениях", - написала Алена Шоптенко из "Танцыів з зірками".

Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танцыів з зірками" - известная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артистка уехала с ребенком в Австрию, где находится и сейчас. Алена Шоптенко из "Танцыів з зірками" при этом активно организовывет флешмобы в Вене, демонстрируя поддержку Украине. Не забывает звезда и об Инстаграм, где показала на днях трагедию в Херсоне:

"Уже два дня я, как каждый украинец, не могу прийти в себя. Я прочла новости, когда вела ребенка в садик, села рядом с ним прямо на улице и расплакалась. Это невозможно выдержать", - написала звезда.

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