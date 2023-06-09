Потап после возвращения в Украину показал украинцам, чем он занимается теперь вместо карьеры.

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, который долгое время не возвращался в Украину, показал в Инстаграм короткое видео с важной встречи. Так, в этот раз Потап показал, как он помогает восстановить разрушенное жилье в Украине.

Потап недавно посетил Гостомель, где встретился с Надеждой Ивановной. Женщина оказалась жертвой обстрела российскими оккупантами, и продюсер решил помочь ей в восстановлении ее дома.

Три ракеты упали в дом Надежды Ивановны, и она чудом осталась жива. Эта пенсионерка живет в одиночестве, в то время как ее внук служит в Вооруженных Силах Украины, защищая нашу страну.

Потап выделил средства на восстановление дома Надежды Ивановны, и благодаря усилиям батальона "Добробат" жилье пенсионерки было восстановлено всего за три недели. Он решил рассказать об этом в сети, поэтому различные реакции не заставили долго ждать:

«Теперь хейтеры напишут, что добрые дела на показ не выставляют, а если бы не выставил, написали бы, что ничего не делаешь. Нашему народу не угодишь; И даже если кто-то будет писать, что это помощь напоказ – то лучше «на показ», чем никакой!;

Очень много диванных экспертов развелось сейчас – умеющих только критиковать и искать показуху, ничего об этом не делая; Сейчас любая помощь бесценна, спасибо! Если есть возможность продолжать».

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