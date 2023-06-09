Певица Александра Зарицкая из KAZKA показала себя, поделившись мыслями после трагедии на Каховской ГЭС. Звезда вышла в эфир из машины в сторис, опубликовав его в своем Инстаграм.
"Люди, держимся. Все будет хорошо. А я еду в место, где меня любят и заботятся. Скоро покажу", - написала Александра Зарицкая из KAZKA.
"Очень тяжело подобрать эмоции от того, что сейчас происходит. Состояние ужасное - эмоционально, морально и физически даже такая какая-то слабость. Ощущения, что все стает хуже и хуже. И ты не можешь ничего сделать, стараешься и донатить, и помогать всякими способами, поисками. Но чувствуешь, что всего этого недостаточно. Я думаю, что я не одна такая, но знайте, что мы должны жить и должны справляться с этим всем морально. Думайте о себе, заботьтесь о себе, не нервничайте очень много, потому что большие последствия на организм. Держимся", - сказала Александра Зарицкая из KAZKA.
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Стоит отметить, что Александра Зарицкая из KAZKA - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, активно участвуя в благотворительных кампаниях.
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