Певица Надя Дорофеева показала себя, рассказав о своих планах. Звезда поделилась новым фото в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"На днях планировала долгожданный релиз трека «Люблю, но не совсем». В песне есть строки «И я устала от печальных песен». Я знаю, что мы все устали…Но мы продолжаем бороться. Сейчас я чувствую, как важно не размазывать внимание от событий на Херсонщине, потому что нашим людям очень нужна помощь, наши донаты, наша поддержка и наша огласка. Песню обязательно зальем на площадки чуть позже. Держимся", - написала Надя Дорофеева.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Нади Дорофеевой:
"Недавно задонатил в помощь животным Херсона. Держимся, и конечно же ждем премьеру",
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"Держимся, поддерживаем и верим в победу! Наши люди очень многое передают на Херсонщину. Вместе мы все преодолеем",
"Песня подождет своего выхода, а мы продолжаем бороться",
"Правильное решение! Спасибо за понимание",
"Твои песни помогают переживать эти ужасные дни",
"Бедняжка, так страдает от войны в сша, в турах, спа салонах, ресторанах, клубах. Ты держись там, не сдавайся".
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