Известная певица Надя Дорофеева, которая продолжает делиться в сети различными кадрами после удара россиян по Каховской ГЭС, поделилась новыми фото и видео. Артистка призвала думать не только о себе, поскольку мир продолжает молчать.

Людей продолжают эвакуировать, разыскивают пострадавших и собирают средства на помощь животным.

«Как-то очень тяжело морально сегодня. Все эти видео разбивают сердце и пугают. Почему мир молчит?» - написала Дорофеева и опубликовала ролик с тонущим городом.

«Вы и ваши друзья — ГЕРОИ НАСТОЯЩЕГО! Спасибо за все спасенные пушистых душ, спасибо за всех людей и за надежду тоже спасибо, благодарим вас, и продолжаем собирать вам на помощь» - сказано в подписи под видео со спасением людей и питомцев.

В сети украинцы поделились наболевшим:

«Я хочу плакать и день и ночь... Почему параша до сих пор существует?; Как хозяева могли бросить своих животных!; Невозможно это видео смотреть без слез. Сколько горя. Но благодаря существованию таких, как Андрей, остается вера в людей.

А где котики все 😢 Я за них переживаю; Боже, я вот думаю: а если бы это произошло зимой. В ледяной воде не было бы шансов ни выжить, ни спасти».

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