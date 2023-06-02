Известная певица Надя Дорофеева, которая продолжает жить и работать в Киеве, рассказала о сложной ситуации и попросила помощи у украинцев. Как известно, россияне продолжают каждую ночь обстреливать новые города, появились жертвы и среди детей.

«1 ребенок погиб и 1 ребенок пострадал сегодня после ночных обстрелов Киева…В день защиты детей. Ибо страна-навоз, нет ничего святого. Пройдет время и мы узнаем о тысячах пострадавших детей находятся в оккупации, которых вывезли за пределы нашей страны… Я не могу вообразить эту боль.

Сегодня я еще раз хочу привлечь внимание к судьбе потерянных украинских деток и поблагодарить missingchildrenukraine , которая ищет и находит. Сколько уж деток вернулись в свои дома 🙏 и я надеюсь, их количество будет расти!» - поделилась Дорофеева.

Она попросила помощи, ведь необходимо помочь не только семьям, но и потерявшимся детям.

Ярослав Майгур – 5-ти летний мальчик из Харьковщины. В сентябре, в прошлом году Купянск-Узловой оставался еще некоторое время под оккупацией, семья мальчика пыталась уехать в эвакуационной колонне, однако по ним стали стрелять.

Родители Ярослава погибли. Ребенок выжил и предварительно его вывезли в Россию или не подконтрольную Украине территорию, но о его местонахождении ничего не известно. Ярослава разыскивает дедушка и очень верит в скорейшее возвращение внука домой.

Надя Дорофеева попросила всех не безразличных людей сообщать любую важную информацию в missingchildrenukraine или по телефону 116 000.

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