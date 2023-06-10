Украинский музыкант и экс-ведущий шоу "Орел и Решка" Коля Серга, который с начала войны пошел защищать Украину, высказался о Лободе.

Как пишет Politeka.net, Коля Серга активно выступает для военнослужащих, поднимает их боевой дух и занимается волонтерством.

В этот раз украинский музыкант, который сам является участником Вооруженных Сил Украины и защищает страну на передовой с самого начала полномасштабного вторжения, заявил о своих намерениях "перевоспитать" популярную певицу Светлану Лободу.

Во время своего появления на шоу Жени Яновича, Серга заявил, что задумал "принять на перевоспитание" Лободу в юмористичной манере.

«Недавно мы обсуждали идею взять Лободу на перевоспитание. Пока это только идея издалека. Мы дали ей возможность выступить перед парнями на передовой», - сказал артист.

Серга поделился, что вместе с коллегами из "Культурного десанта" занимается морально-психологической поддержкой украинской армии вдоль всей линии фронта.

Серга признается, что очень мало деятелей культуры в Украине согласны отправиться на передовую и выступить для защитников в горячих точках. По его мнению, если бы Лобода поехала на фронт и выступила перед украинскими воинами, то их отношение к ней изменилось бы.

«Будет понятно, насколько искренни ее намерения. Если она просто хочет отмыть свою медийную репутацию, то она быстро сдастся. Но если внутри нее что-то действительно изменилось, она сможет преодолеть трудности» - поделился Серга.

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