Юрий Горбунов поделился кадрами из Херсона, где проходит эвакуация.

Телеведущий Юрий Горбунов поделился новыми кадрами из Херсона. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вот так россияне бьют по местам эвакуации мирных людей в Херсоне! Слова лишние……", - написал Юрий Горбунов.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Юрию Горбунову под ужасным видео:

"Как эти гандоны заебали уже отвращение мразые скоты, путинские гады, соловьевы, медведи, блин, и скобеева",

"Нелюди, убийцы, террористы...не простим никогда...",

"Не дают возможности распространять, блокирует репост",

"Какие гнилые лица, подобные человеку. До скуки, противно смотреть. Надеюсь, я дождусь, как погибнет эта орда дикарей! Слава нашему народу! Потому что кроме нас самих, нас некому спасать",

"Держимся, объединяемся! Это ужас, что они творят",

"Просто слов не осталось… как можно быть такими бессердечными, как своим детям в глаза смотреть? Как россия воспитала таких убийц-ужас!!!",

"Желаю всем россиянам пройти через наш ад со своими детьми",

"все, кто к этому причастен, не имеют права жить...",

"Ужас, да хранит Бог наш народ".

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