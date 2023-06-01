Александр Пономарев, Юрий Горбунов и Дзидзьо записали новое видео. Звезды опубликовали его в своем ТикТок, но нарвались на критику украинцев. На кадрах знаменитости рассказали о своей поездке в Черкассы, а также спели свой совместный хит.

Фанаты начали активно комментировать видео Александра Пономарева, Юрия Горбунова и Дзидзьо:

"Ну настоящие герои, ну настоящие, зачем это лицемерие, ну так еще героев дадут",

"давайте в больницу областную, поднимете настроение воинам на лечении?",

"Что Дзидзьо что Пономарев в Черкассах бассейна не будет это Вам не Португалия.....",

"Пусть эти красавцы возьмут оружие и поменяют простых парней!!!! Тебе будут герои, а так у них те жизни все прекрасно, едят, спят и веселятся!!!!",

"Пусть в Бахмуте дают концерты, а не в тылу, патриоты",

"каждому повестку дать, вот тогда бы спели!!",

"А чего не в Запорожье или Орехов,ободрили бы местное население",

"А чего на не войне??? Вот кому жить хорошо!!! Так держать!! Жрать, пить!!!",

"как же уже противно смотреть на эти диванные войска..ребята гибнут..хотя бы один из певцов, актеров пошёл родину защищать...".

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