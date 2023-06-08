Телеведущий Юрий Горбунов рассказал о работе международных организацией. Звезда опубликовал гневное видео в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Ни одна международная организация, ни Красный крест, ни МАГАТЭ, ни ООН, не отреагировали на то, что случилось с Каховской ГЭС. Ни одна. У них нет пока вариантов, что с этим делать. Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области", - сказал Юрий Горбунов.

"Для чего они существуют!? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти не в организацию проснулись???", - заявил Юрий Горбунов.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы абсолютно правы, к сожалению, только людям от этого не лучше",

"Это не организации… а сборища бездействующих нахлебников",

"Интересно, какие взносы платит наша страна ежегодно в эти организации? Ибо деятельность этих «благотворительных фондов» не бесплатна для государств",

"ООН просто распадется скоро!!! Никому он не нужен ..бездейственный .. эту историю уже давно проходили ..Лига Наций была бессмысленной ... ее разогнали... после чего появилась ООН...".

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