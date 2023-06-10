На своей странице в Instagram Мария Ефросинина разместила видеонарезку из нового выпуска проекта "Взрослые девочки" с Олей Поляковой и рассказала, что заболела впервые за время полномасштабной войны.
"Мне лично трудно давалось решение выдавать сегодня новый выпуск Взрослых Девочек или нет - я нахожусь сама на эмоциональном дне последние четверо суток. Честно, я даже заболела. Впервые за 16 месяцев. Я говорила команде, что не время сейчас для таких выпусков. Команда показывала мне ваши комментарии под сообщениями об отмене премьер - там были чисто просьбы не затягивать с выходом, потому что сильно нужно отвлечься на что-то легкое, чтобы не сойти с ума", - признается Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина рассказала, что помогло ей немного облегчить свое состояние.
"И вот, сегодня утром, поняв, что надо мне уже полежать, потому что сильно плохо, я что сделала? Правильно, решила посмотреть сама новый выпуск! И меня вдруг немного попустило. Поэтому и вы все же посмотрите! Хуже точно не будет. А улыбнетесь - это радость для нас с Олей Поляковой", - добавила Ефросинина.
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Украинцы в комментариях поддержали Машу Ефросинину:
"Если сейчас не ко времени, то когда? У нас каждый день новое горе, боль и страдания. А жить все равно хочется";
"Не болейте 🙌 вы нам нужна ❤️";
"Спасибо за выпуск! Немного полегчало. Действительно уже нужно было отвлечься, потому что плохо было до бешенства".
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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.