Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина на фоне болезни поделилась откровением об их с Олей Поляковой шоу "Взрослые девочки".

На своей странице в Instagram Мария Ефросинина разместила видеонарезку из нового выпуска проекта "Взрослые девочки" с Олей Поляковой и рассказала, что заболела впервые за время полномасштабной войны.

"Мне лично трудно давалось решение выдавать сегодня новый выпуск Взрослых Девочек или нет - я нахожусь сама на эмоциональном дне последние четверо суток. Честно, я даже заболела. Впервые за 16 месяцев. Я говорила команде, что не время сейчас для таких выпусков. Команда показывала мне ваши комментарии под сообщениями об отмене премьер - там были чисто просьбы не затягивать с выходом, потому что сильно нужно отвлечься на что-то легкое, чтобы не сойти с ума", - признается Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина рассказала, что помогло ей немного облегчить свое состояние.

"И вот, сегодня утром, поняв, что надо мне уже полежать, потому что сильно плохо, я что сделала? Правильно, решила посмотреть сама новый выпуск! И меня вдруг немного попустило. Поэтому и вы все же посмотрите! Хуже точно не будет. А улыбнетесь - это радость для нас с Олей Поляковой", - добавила Ефросинина.

Украинцы в комментариях поддержали Машу Ефросинину:

"Если сейчас не ко времени, то когда? У нас каждый день новое горе, боль и страдания. А жить все равно хочется";

"Не болейте 🙌 вы нам нужна ❤️";

"Спасибо за выпуск! Немного полегчало. Действительно уже нужно было отвлечься, потому что плохо было до бешенства".

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.