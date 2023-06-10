В этот раз на своей странице в Instagram Джамала поделилась эмоциями после очередного концерта в Канаде, где она напомнила публике об ужасных последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Вануквер, спасибо за полный зал и такой теплый вечер! Никогда не думала, что мой первый концерт у вас начнется с важной темы и крика помощи для Херсона. Мы собрали вместе с вами немалую сумму. Спасибо каждому за это! Также состоялась прекрасная встреча с временно находящейся здесь украинской певицей Софией Шанти. Продолжаю благодарить каждого из вас за такой теплый прием и за самые пылкие овации!", — написала Джамала под ярким фотоотчетом с концерта.

Джамала уже дала более половины коцертов в рамках своего тура по Северной Америке и рассказала об особенностях публики там.

"Экватор моего американского тура пройден. К сожалению, в такие сложные для Украины времена. Но я счастлива, что именно сейчас могу быть голосом Украины за границей. Общаясь с местными СМИ и людьми, которые находились в эмиграции или временно переехали во время войны – я столько важных моментов выяснила для себя. Удивительно, потому что интернет же работает. Но разница во времени, озабоченность в быту или переезды делают свое. Есть определенная информационная оторванность", — рассказала Джамала.

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Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.

Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.