В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала подборку кадров с людьми, спасающими животных в самых сложных ситуациях. Как известно, сама Сумская уже давно помогает волонтерам, собирает средства на помощь животным и активно освещает ситуацию.

"Херсонщина… Этот улей, который не тонет – это наша страна, пчелы, которые облепили родной дом даже в таком ужасе – это мы, украинцы… Видеоподборка сегодняшнего дня разрывает сердца на куски каждого из нас… Но мы, я те пчелы, будем спасать наш ДОМ!" - эмоционально написала Сумская.

В сети сразу поддержали артистку с ее замечаниями, чувствуя нечто похожее в данной ситуации:

"Извините, это просто боль, которая съедает изнутри. Хочется кричать; Этот кот – это прообраз украинцев. Мокрый, но Несокрушимый; Это правда ❤️Нас не утопить, нас не сжечь, нас не убить, потому что мы Украина;

Натворили сколько горя орки проклятые; Животные напуганы, они не понимают что это, это ужас 😢; Боже! Сколько нам еще горя принесет тот долбанный русский мир, сколько еще испытаний нужно пережить!".

"Люди,вы невероятные!Спасибо нашим спасателям, волонтерам, поклон каждому, родные! Сердце разрывается от боли и сострадания! Но эти видео возвращают к жизни…Спасенные любимцы , которые держались в воде несколько дней и дождались…", — также пишет Ольга Сумская.

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