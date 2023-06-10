Украинский танцор Влад Яма из "Танців з зірками", показал себя, сделав подпись на русском языке. Звезда опубликовал снимок в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Смотрю в завтрашний день", - написал Влад Яма из "Танців з зірками".

Стоит отметить, Влад Яма из "Танців з зірками" - известный украинский танцор. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Влад Яма из "Танців з зірками" с женой и сыном выехал из Украины в США. При этом звезда отметил, что ему удалось пересечь границу еще до начала введения ограничений. При этом некоторые коллеги сомневаются, что это было возможно, ведь военное положение было введено практически сразу, что означало запрет для выезда мужчин из Украины. Не забывает Влад Яма из "Танців з зірками" и об Инстаграм, где делится всем интересным. А недавно звезда решил написать оправдательный пост за фото, подпись под которым не так поняли украинцы.

"Относительно предыдущего поста… На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней относится в первую очередь к тому, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания", - отметил знаменитость.

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