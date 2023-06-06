Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что после полуторагодичного отсиживания в США Влад Яма опубликовал фото, намекнувшее на его возвращение в Киев, но это оказалось обманом.

"В сети он поделился снимками с площадки программы "Твой день" на 1+1, и все массово начали писать, что наконец-то Яма одумался и решил вернуться домой. Даже я написал у себя в телеграмм-канале об этом. Впрочем, все интереснее... Некоторые СМИ сразу предположили, что фото, которые распространил Влад, были сделаны еще до начала полномасштабного вторжения. Журналисты нашли похожее фото, где Яма позирует в точно такой же одежде, а рядом с ним изображена Руслана Писанка, которая ушла из жизни в июле прошлого года" , – объяснил Слава Демин.

Демин добавил, что впоследствии команда программы "Твой день" опровергла радостную новость о возвращении Влада Ямы.

"Пресс-служба заявила, что в студии танцор не появлялся уже много месяцев. И вот тут вопрос, друзья, как вы думаете, что это? Это издевательство над нами, теми, кто в Украине, или что это? Зачем Влад Яма запостил такое фото?", - удивляется Слава Демин.

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину признался, что уехал из Украины еще до того, как мужчинам запретили пересекать границу. Причем после этого танцор по непонятной причине обиделся на ведущего, заблокировав в соцсети Славу и даже его 12-летнего сына.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.