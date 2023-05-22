Украинский танцор Влад Яма из "Танців з зірками" показал новое фото. Звезда опубликовал снимок в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. На фото Влад протянул руку, вроде пытался запретить себя фотографировать. Звезда решил подписать фотографию одним флажком.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии Владу Яме из "Танців з зірками":
"Талантище";
"Идет война, а мы гуляем и это в фото выставляем. Влад, ты думаешь, это нормально? Несмотря на то, что ты известный человек".
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Стоит отметить, Влад Яма - известный украинский танцор, который был судьей "Танців з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Влад Яма из "Танців з зірками"отправился в США, где находится и сейчас. Как заявил знаменитость, ему удалось выехать за пределы Украины до объявления ограничений, хотя его коллега по "Танцям" сомневается в этом. При этом Влад постоянно попадает под критику из-за того, что не возвращается в Украину. Но артист решил проблему кардинально - отправляет в бан и стирает комментарии всех, кто подобным образом поступает. Так случилось и с последним хейтером, которого звезда убрал из публикации уже.
Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками" после скандала снова озадачил заявлением
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