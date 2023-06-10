Украинская блогерша Даша Квиткова из "Холостяка" поделилась новыми фото. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Девочка Барби", - написала Даша Квиткова из "Холостяка" под фотографиями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Даши Квитковой из "Холостяка":

"Пост о событиях в Украине был бы более уместным",

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"Ппц... Это сейчас очень вовремя) Люди гибнут, животные гибнут... С одним соглашусь, действительно Барби с мозгами из пластика... Отписка",

"Если честно, хочется более естественных фото, а не постоянно однообразных фотосессий, где задница напоказ, стошнило",

"Лучше Барби! Барби ничто по сравнению с тобой. Удивительно",

"Очень клевая. Мейк шикарный! Особенно эти длинные нижние ресницы придают действительно кукольному виду. Вау!".

Стоит отметить, Даша Квиткова из "Холостяка" - известная украинская блогерка. Звезда прославилась благодаря шоу "Холостяк", где победила, а после этого вышла замуж за главного героя. Но не так давно стало о разводе единственной пары, которая построила отношения после проекта.

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