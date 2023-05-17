Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила кадры роскошной жизни из Майами, куда уехала из Украины.

Так, на одной из фотографий Даша Квиткова запечатлена на прогулке, она стоит на улице среди пальм возле роскошного белого кабриолета. Перед камерой блогерша появилась в легком белом платье и босоножках, этот наряд только подчеркнул стройную фигуру девушки.

На втором фото Даша Квиткова запечатлена уже в другой локации – она сидит за столиком в кафе и снята уже более крупным планом. Можно заметить, что блогерша немного сменила прическу и вернулась к своим кудрям, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к публикации Даша Квиткова написала: " Daria in miami". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Вам подходит Майами".

"И ваши кудри снова возвращаются, возможно, это какой-то знак".

"Умница. Хорошее восстановление энергии".

"Вы очень красивая".

"Глаза кошки".

"Вы такая позитивная".

"Дашуль, ты невероятная".

"Расцвела Квиткова! Очень хорошая".

"Вы очень хорошая красивая".

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