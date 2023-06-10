Певица Алина Гросу показала, как провела свой день рождения. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Конечно, в этом году я не праздновала день рождения... Настроение после новостей не до празднования, но мой маленький подарочек прилетел ко мне. И я провела этот день с младшим братиком. Он стал серьезней, наши детки сейчас быстро взрослеют", - написала Алина Гросу в публикации.

Стоит отметить, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где недавно рассказала о своих планах на песню "Грозами".

"Кстати .. с самого начала, я планировала какой-то интересный клип на песню «Грозами», но потом поняла, что сейчас не время тратить на это деньги, позже сделаем работу с историей по-прежнему, но уже на какую-то новую песню, когда это будет более актуально. А вот над Грозами работало всего два человека, я и оператор, вместе выбирали локации, он снимал, а я монтировала, все снято на айфон.. и даже не на новый", - написала Алина Гросу.

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