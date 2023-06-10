В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан поделился подборкой эмоциональных кадров, чтобы показать - мы не одни, нас продолжают поддерживать. Таким образом украинский дизайнер хотел сделать акцент на том, чтобы люди не унывали и не сдавались даже в сложное время.

«Как никогда мы понимаем, кто есть друг, а кто враг. Маски были сорваны, и мы увидели настоящие лица стоящих рядом с нами. Этот урок нам стоил многое, но он научил нас быть бдительными и осторожными в своих выборах. Теперь мы никогда больше не наступим на те же грабли, не дадим себя одурманить манипуляциям и не позволим россии использовать нас.

Мы стоим крепко и объединены, готовы защищать нашу свободу и независимость. Этот опыт укрепил нашу решимость и показал нам, как важно иметь настоящих друзей, стоящих рядом в самые трудные моменты.

Мы знаем, кто есть кто, и вместе мы строим будущее, в котором никакая сила не сможет остановить нас» - поделился Андре Тан и показал самые важные моменты, поддержку граждан разных стран.

Ранее Андре Тан выразил свою любовь и восхищение дочерью, отметив, что время пролетело незаметно и что для него она по-прежнему остается маленькой девочкой, за каждым шагом которой он следит с увлечением.

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Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.